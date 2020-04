Coronavirus: Prefettura Milano, controllate 12513 persone e 4325 esercizi commerciali

- Sono state 12.513 le persone controllate ieri, secondo i dati diffusi dalla prefettura di Milano mentre sono stati 4325 gli esercizi commerciali visitati dalle forze dell'ordine. Sulle 12.513 persone controllate ne sono state sanzionate 339 per il mancato rispetto delle regole per il contenimento della diffusione del coronavirus mentre, per la stessa ragione, sono stati denunciati 15 titolari di esercizi commerciali. (Rem)