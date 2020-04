Cina: coronavirus, 19 nuovi casi in 24 ore e 4 morti

- La Cina ha registrato 18 nuovi casi importati di Covid-19 e un caso di trasmissione interna nelle ultime 24 ore, con quattro persone decedute: lo ha riferito oggi la Commissione nazionale della Salute, secondo cui il numero totale di casi Covid-19 importati in Cina ha raggiunto 888. "La commissione ha ricevuto informazioni su 81.639 casi confermati di polmonite causati da un nuovo tipo di coronavirus da 31 province, tra cui 1.562 persone attualmente malate. Un totale di 331 persone sono in condizioni critiche, 3.326 sono morte, 76.751 sono state dimesse dagli ospedali", si legge in una nota della commissione. (segue) (Cip)