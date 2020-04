Coronavirus: Campidoglio, prorogate al 13 aprile ordinanze per contenimento emergenza

- In attuazione dell'ultimo decreto del presidente del consiglio dei ministri per la proroga delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria, Virginia Raggi, sindaco di Roma, ha rinnovato fino al 13 aprile l'efficacia delle ordinanze per il contrasto alla diffusione del coronavirus: restano aperte h24 le zone a traffico limitato di Trastevere, Tridente e Centro storico, è sospeso il pagamento della sosta tariffata in tutto il territorio capitolino, restano chiusi i centri sociali per gli anziani e rimane in vigore il divieto di accesso alle spiagge del litorale di Roma Capitale, della pineta di Castel fusano e Acqua rossa. (segue) (Com)