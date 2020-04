Coronavirus: al via cabina regia D'Incà-opposizioni

- E' iniziata, in videoconferenza, la cabina di regia tra il ministro dei Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà e le opposizioni (capigruppo e responsabili economici). L'incontro, per ragionare di modifiche in più possibile condivise al decreto Cura Italia e delle prossime misure da adottare per fronteggiare l'emergenza economica legata alla diffusione del coronavirus, era inizialmente previsto per ieri pomeriggio.(Rin)