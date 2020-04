Coronavirus: delegazione parlamentare Cambiamo presente a incontro governo-opposizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione rappresentativa degli esponenti di Cambiamo con Toti di entrambi i rami del Parlamento, composta dal deputato Claudio Pedrazzini e dal senatore Massimo Berutti, è presente al tavolo governo-opposizioni portando un pacchetto di misure finalizzate a sostenere i settori più colpiti sin dall'inizio dell'emergenza coronavirus da inserire nel decreto in discussione al Senato ed una serie di proposte per il rilancio dell'intero sistema economico. Lo comunica una nota dell'ufficio stampa di Cambiamo con Toti. (Com)