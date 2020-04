Coronavirus: Volkswagen spedirà 75 mila tute e mascherine ad ospedali di New York

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Volkswagen, insieme al proprio fornitore di tessuti Faurecia, ha annunciato in un comunicato stampa di aver realizzato di 75.000 tute da spedire agli ospedali di New York City area prima della fine della settimana. "La spedizione di 75.000 unità è programmata per giungere questa settimana ed essere distribuita negli ospedali della zona, tra cui il Javits Center di New York City, recentemente trasformato dal Corpo degli ingegneri dell'esercito americano in un ospedale temporaneo con personale della Fema e personale medico dell'esercito", si legge nel comunicato stampa. Faurecia ha convertito le macchine in una fabbrica in Messico per fabbricare l'attrezzatura e ora ha la capacità di produrre circa 250.000 mascherine e 50.000 abiti ogni settimana, si legge nella nota. Gli ospedali della zona di New York hanno ordinato il lotto di produzione iniziale di Faurecia, mentre la società di tessuti continua a produrre attrezzature per altri clienti. Le strutture mediche negli Stati Uniti stanno cercando di far fronte a una carenza di abiti, maschere, guanti, ventilatori e altre attrezzature necessarie per combattere la pandemia che in poche settimane ha visto crescere in modo esponenziale contagi e morti, registrando finora 222.965 casi e 7.157 decessi.(Res)