Coronavirus: sale a 156 il numero dei contagi in Georgia, 28 le persone guarite

- Il numero di casi di infezione da coronavirus in Georgia è salito a quota 156. È quanto si legge sul sito web del governo istituito per informare la popolazione sull’andamento dell’epidemia. Sono 5.526 le persone in quarantena e 344 quelle in stato di degenza. Sono 28, infine, quelle oramai guarite dall’infenzione. (Res)