Thailandia: coronavirus, sospesi i voli passeggeri in arrivo

- La Thailandia vieterà temporaneamente a tutti i voli passeggeri di atterrare nel paese per frenare lo scoppio del nuovo coronavirus: lo ha annunciato l'Autorità per l'aviazione civile della Thailandia. Il divieto sui voli in arrivo è entrato in vigore questa mattina e durerà fino alla fine di lunedì. Chiunque arrivi su un volo decollato prima dell'entrata in vigore dell'ordine dovrà essere messo in quarantena per 14 giorni dall'arrivo in Thailandia. La Thailandia ha riportato 1.978 casi di coronavirus e 19 morti finora. (Fim)