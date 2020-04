Albania: ministro Turismo, il comparto aiuterà l'economia a riprendersi dal coronavirus

- Il turismo non è il “paziente zero” per l'economia albanese, ma al contrario la cura per generare nuovi introiti. Lo ha detto il ministro del Turismo e dell'Ambiente albanese, Blendi Klosi, secondo cui la sfida che sta affrontando questo comparto si estenderà anche nel corso della stagione estiva. Tuttavia, ha affermato il ministro citato dall’agenzia di stampa “Ata”, ci sono diverse istituzioni che stanno elaborando una strategia da attuare una volta terminata la pandemia e che un gruppo di esperti presenteranno al governo un piano di salvataggio per il settore del turismo. "Il coronavirus ha frenato il turismo stagionale. La situazione creata dalla pandemia globale è stata il secondo colpo inflitto a questo settore dopo il terremoto. Tuttavia, credo che il comparto si riprenderà gradualmente", ha affermato Klosi, dicendosi ottimista sul fatto che il turismo sarà la cura dell'economia albanese in questa fase di sofferenza. (Alt)