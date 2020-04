Difesa: Usa ed Emirati completano esercitazioni nella regione del Golfo

- Gli Stati Uniti e gli Emirati Arabi Uniti hanno completato una serie di esercitazioni bilaterali con munizioni vere nella regione del Golfo Persico. Lo riferisce una nota del Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom). "L'operazione Thundercloud, è stata un'esercitazione dello staff dedicata ad aumentare l'interoperabilità delle missioni a livello di battaglione", riferisce la nota. Dopo la conclusione della prima esercitazioni, i militari Usa ed emiratini hanno organizzato un secondo round di manovre dal nome in codice “Iron Union”, riferisce ancora la nota del Centcom. Le forze di artiglieria statunitensi ed emiratine hanno lavorato per la prima volta come una singola unità con operazioni su 15 obiettivi.(Res)