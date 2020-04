Bosnia-Italia: ambasciatore Minasi, restare a casa è la chiave per fermare il coronavirus

- Restare a casa è la chiave per aiutare tutti, i dottori e gli infermieri che combattono contro il coronavirus in questo momento e, al contempo, è il modo per fermare il dilagare del coronavirus e prenderci cura di noi e dei nostri cari. Lo ha detto l’ambasciatore italiano a Sarajevo, Nicola Minasi, in un videomessaggio twittato direttamente dal suo profilo. “È il momento per goderci la vita a casa, leggere un buon libro o ascoltare buona musica e, se volete, seguirci sulle reti social”, ha aggiunto Minasi nel video, sottolineando il programma culturale quotidiano promosso dall’ambasciata dal titolo “Radio Italia” sull’emittente radiofonica bosniaca “Radio Sarajevo”. (Bos)