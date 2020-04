Coronavirus: Renzi, dare liquidità, reddito emergenza temporaneo

- Il leader di Italia viva, Matteo Renzi, in merito alla ripresa delle attività ha chiarito di aver detto "che bisogna iniziare a pensare ad aprire con gradualità, e soprattutto mettendo in sicurezza i lavoratori. Ma è fondamentale pensare che avremo un periodo in cui dovremo convivere con il Covid-19". Intervistato da "Fanpage" l'ex premier ritiene un "eccesso", immaginare una riapertura il 16 maggio, commentando così le parole del capo della Protezione civile Borrelli. "Perdiamo 10 miliardi a settimana, una cifra enorme. Chi può riaprire le aziende deve farlo, dando a tutti le mascherine, facendo rispettare il distanziamento sociale". Renzi poi ha argomentato: "Di questo virus non ci liberiamo. Se dobbiamo stare due anni a conviverci non possiamo stare due anni chiusi in casa. Quindi il tema è quello della sicurezza dei posti che dovranno essere aperti. Non possiamo farci trovare impreparati, come ci siamo fatti trovare impreparati davanti all'emergenza sanitaria. Abbiamo tutti applaudito medici e infermieri. Ma chi avrebbe dovuto dare i dispositivi di sicurezza ai sanitari? Ormai quello che doveva essere fatto nei messi di gennaio e febbraio appartiene al passato. Ma ora dobbiamo evitare di fare gli stessi errori sulla parte economica. Perché noi nei prossimi 18-24 mesi sentiremo i morsi della crisi. Perché poi arriverà quello che gli esperti chiamano 'rimbalzo', facciamoci trovare preparati all'appuntamento della ripresa". (segue) (Rin)