Coronavirus: Renzi, dare liquidità, reddito emergenza temporaneo (2)

- Per l'ex segretario del Partito democratico "noi abbiamo chiuso più di altri. Guardiamo per esempio al consumo di energia elettrica, che è l'indicatore di come va un Paese: in Germania, a marzo 2020, rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, c'è stata una diminuzione di energia elettrica del 2 per cento; in Italia la stessa diminuzione è stata del 25 per cento, perché noi abbiamo chiuso tutte le acciaierie. È stato giusto o no? Noi dobbiamo riflettere su questo". Il reddito di emergenza poi lo ritiene "più comprensibile" rispetto a quello di cittadinanza. Ma se - ha continuato - tu dai a chi ha lavorato quest'anno una percentuale importante di liquidità subito, con il decreto Liquidità, non c'è bisogno, per quelle categorie, né di reddito d'emergenza né del clic day dell'Inps. Diverso il discorso per il lavoratore pubblico. Una parte dei nostri politici vorrebbe un reddito d'emergenza strutturato, come il reddito universale che vorrebbe Grillo. Per me questo è profondamente sbagliato". (Rin)