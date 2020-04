Kazakhstan-Israele: colloquio telefonico fra i presidenti Tokayev e Rivlin, focus su Covid-19

- Il presidente del Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo di Israele Reuven Rivlin. Lo riferisce l’ufficio stampa della presidenza kazakha secondo cui la telefonata si è svolta su iniziativa della parte israeliana. Rivlin ha espresso sostegno e solidarietà al popolo e al governo del Kazakhstan nella lotta contro la diffusione del coronavirus. Secondo il presidente, Israele sta monitorando da vicino le azioni pratiche e le decisioni del capo dello Stato kazakho volte a prevenire un'ulteriore diffusione del Covid-19, fornendo supporto alle piccole e medie imprese e adempiendo agli obblighi sociali nei confronti della popolazione. Rivlin ha osservato che tutte le misure anticrisi adottate dal Kazakhstan mirano a garantire la sicurezza del paese in un periodo di pandemia. Tokayev ha sottolineato che l'epidemia di coronavirus è diventata la sfida più grave per l'umanità dalla Seconda guerra mondiale. “Oggi il mondo intero deve riunirsi e agire in modo coerente per rispondere in modo decisivo alla pandemia e alle sue conseguenze. Pertanto, il Kazakhstan si impegna a proseguire la cooperazione a livello regionale e internazionale per contrastare questa minaccia”, ha affermato il capo dello Stato. Discutendo sullo sviluppo delle relazioni bilaterali, Rivlin ha espresso interesse a rafforzare ulteriormente la collaborazione politica, economica, culturale e umanitaria con il Kazakhstan. A questo proposito, Rivlin ha invitato Tokayev a visitare Israele nell'autunno dell'anno corrente. Il presidente del Kazakhstan ha accettato con gratitudine l'invito e ha espresso fiducia nel pieno ripristino delle dinamiche delle relazioni bilaterali con Israele dopo che sarà superata la pandemia globale. (Res)