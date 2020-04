Turismo: Lisbona, la capitale green d'Europa 2020 punta sullo sviluppo sostenibile

- Lisbona punta sul turismo “green”, attraverso una nuova idea di città, energeticamente efficiente e una pianificazione urbana sostenibile. Come si legge in un articolo pubblicato sulla rivista “Mediterraneo e Dintorni”, la città portoghese è stata nominata capitale green d’Europa 2020. Entro il 2021 Lisbona avrà 347 ettari di area verde in più rispetto al 2008 e il comune si propone obiettivi ambiziosi per far vivere a cittadini e turisti ulteriori spazi verdi. Dai quartieri più caratteristici, come Baixa, Alfama, Barrio Alto e Graca, all’Alfama, l’area caratteristico quartiere che custodisce l’anima antica di Lisbona nonché la zona della città a più alta concentrazione di locali. Vista l’impronta “green”, fra le tappe obbligate c’è l’Oceanario, uno dei più grandi acquari al mondo dedicati alla tutela, alla conoscenza e alla scoperta dell’oceano, grazie alle decine di varie specie marine presenti. L’Oceanario di Lisbona è l’attrazione più bella e affascinante del Parco delle Nazioni, il quartiere che rappresenta il polmone vitale della Lisbona moderna, dove si concentrano avveniristiche costruzioni, musei di scienza e tecnologia, aree pedonali, fontane, sculture, giochi d’acqua e spazi per eventi. La storia di Lisbona, si legge nell’articolo curato dal presidente dell’Irepi Domenico Letizia, è intimamente legata alla cultura del mare ma, nonostante i vari saliscendi, ha puntato nell’ultimo periodo anche sulle biciclette, grazie a un servizio di bike sharing lanciato nel 2017. Anche questa rappresenta un’altra forma di turismo sostenibile che Lisbona vuole far conoscere al mondo, e inoltre la città può contare su una delle reti più grandi al mondo di punti di ricarica per veicoli elettrici. Grazie allo sfruttamento delle potenzialità dell’oceano e dei lati caratteristici della città, oltre a una cultura e una cucina riconosciute nel mondo, Lisbona è sicuramente una meta interessante per tutti i viaggiatori con un approccio sostenibile verso il turismo. (Res)