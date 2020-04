Business news: Ucraina, importazioni gas da Ue aumentate del 76 per cento in primo trimestre 2020

- Le importazioni di gas naturale in Ucraina sono aumentate fino a 2,7 miliardi di metri cubici nel primo trimestre del 2020, 76 punti percentuali in più su base annua. Lo ha reso noto l’operatore del Sistema di trasmissione del gas ucraino (Gtsu), ripreso dall’agenzia di stampa “Ukrinform”. “Fra gennaio e marzo 2020, le importazioni di gas naturale dai paesi Ue ha raggiunto i 2,7 miliardi di metri cubici, ovvero 1,2 miliardi in più rispetto all’anno precedente”, si legge nella nota. Nello specifico, le importazioni di gas dalla Slovacchia sono ammontate a 1,9 miliardi di metri cubici nel periodo in questione, con un incremento del 99 per cento su base annua, mentre meno consistenti sono state quelle da Ungheria (500 milioni di metri cubici) e Polonia (350 milioni di metri cubici). (Res)