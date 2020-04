Business news: Russia, Putin firma legge per la protezione e promozione degli investimenti

- Il presidente russo, Vladimir Putin, ha firmato una legge federale che crea condizioni favorevoli per gli investitori e prevede l'attuazione di nuovi progetti di investimento con la conclusione di accordi sulla protezione e la promozione degli investimenti. Il documento è pubblicato sul portale governativo russo per le informazioni legislative. Il viceministro delle Finanze, Andrej Ivanov, in precedenza ha chiarito che lo scopo della legge è quello di attrarre almeno 30 mila miliardi di rubli (350 miliardi di euro) di investimenti nell'economia, attraverso la conclusione di 100-150 accordi di tutela degli investimenti tra privati e autorità pubbliche. Gli accordi di tutela degli investimenti sono accordi tra partner privati e pubblici volti a garantire la stabilità delle condizioni esterne per particolari attori di mercato, che si impegnano ad esporsi sul mercato russo per un certo periodo di tempo. (Rum)