Business news: Azerbaigian, riserve in crescita annua del 10,7 per cento

- Le riserve ufficiali in valuta della Banca centrale dell'Azerbaigian si sono attestate 6,3 miliardi di dollari. È quanto riferito dall’ente regolatore che riporta i dati aggiornati alla giornata odierna. Le riserve sono calate di 7,1 milioni di dollari, pari allo 0,11 per cento, rispetto al mese precedente e in aumento di 615,2 milioni di dollari, pari al 10,7 per cento, rispetto allo scorso anno. (Res)