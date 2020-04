Business news: Russia, Rosneft prosegue piano riacquisto azioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società petrolifera russa Rosneft prosegue le attività di riacquisto di azioni dal mercato. Lo ha reso pubblico la stessa società in una nota. La compagnia russa a partecipazione statale ha riacquistato 1,1 milioni di azioni e 100 mila ricevute globali di deposito. Rosneft acquisirà quote della controllata RN-Capital. In precedenza, il 23 marzo, si è appreso che il consiglio di amministrazione di Rosneft ha deciso di modificare i parametri del riacquisto di azioni, nel contesto dell'accresciuta volatilità del mercato petrolifero. I parametri approvati nell'agosto 2018 dal Consiglio di amministrazione prevedevano un valore massimo di 2 miliardi di dollari, entro la fine del 2020. (Rum)