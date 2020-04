Business news: Azerbaigian, previsti 1,2 miliardi di euro a sostegno delle imprese

- Le restrizioni applicate dallo stato all'attività economica per affrontare l’emergenza del coronavirus colpiscono principalmente i piccoli imprenditori e, per questo motivo, sono previste delle misure di assistenza. Lo ha dichiarato il ministro dell'Economia Mikayil Jabbarov in un'intervista rilasciata all’emittente radiotelevisiva “AzTv”. Il ministro ha spiegato che il programma di sostegno ammonterà a 2,5 miliardi di manati (1,2 miliardi di euro), par a circa il 3 per cento del Pil azerbaigiano. "Vogliamo garantire agli imprenditori, al settore bancario e ai nostri cittadini che il processo di rilancio e sviluppo dell'economia dell'Azerbaigian rimane la nostra priorità", ha sottolineato Jabbarov. Il ministro ha osservato che il programma di sostegno è stato sviluppato in particolare per i piccoli imprenditori. “Di norma, il cuscino finanziario dei piccoli imprenditori è più ristretto", ha affermato il ministro, secondo cui lo Stato fornirà supporto finanziario diretto e assistenza a queste categorie. “Circa 600 mila dei nostri cittadini potranno beneficiare di queste coperture”, ha aggiunto Jabbarov. (Res)