Venezuela: Caracas condanna l'Ue per sostegno a piano Usa su governo di transizione

- Il Venezuela condanna l'approvazione dell'Unione europea della proposta degli Stati Uniti di istituire un governo di transizione nel paese latinoamericano: "E' un'aggressione di Washington contro la sovranità venezuelana", ha detto il ministro degli Esteri venezuelano Jorge Arreaza. A marzo, gli Stati Uniti hanno espresso la proposta di istituire un governo provvisorio in Venezuela come parte di un piano più ampio per risolvere la crisi venezuelana attraverso quella che il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha definito una transizione democratica pacifica. (segue) (Brb)