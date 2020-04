Venezuela: Caracas condanna l'Ue per sostegno a piano Usa su governo di transizione (3)

- L'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, ha detto che l'Unione europea giudica la proposta di "transizione democratica per il Venezuela" avanzata dagli Stati Uniti in linea con la posizione Ue di una ricerca di soluzioni pacifiche alla crisi attraverso un negoziato che porti alla nascita di un governo democratico grazie ad elezioni libere ed eque. Borrell ha espresso "interesse" per l'apertura anche a una possibile rimozione delle sanzioni. "Il Venezuela, come il resto del mondo, sta affrontando sfide senza precedenti con la pandemia di coronavirus, che rischia di avere un impatto umano devastante in un paese alle prese con una già grave situazione economica, sociale e umanitaria. Ora è il momento per tutti gli attori del Venezuela di riunirsi e trovare un modo unito per affrontare l'emergenza del coronavirus, a beneficio del popolo venezuelano", ha continuato Borrell. (segue) (Brb)