Venezuela: Caracas condanna l'Ue per sostegno a piano Usa su governo di transizione (4)

- In questo contesto, "l'Unione europea prende atto del quadro di transizione democratica sul Venezuela proposto dagli Stati Uniti. La proposta degli Stati Uniti rientra nella linea dell'Ue di proporre una via di uscita pacifica dalla crisi attraverso un percorso negoziato verso un governo democratico, che ora è più necessario che mai. Prendiamo inoltre atto con interesse del nuovo approccio alle sanzioni statunitensi contenuto nel piano", ha aggiunto l'Alto rappresentante. Borrell ha ribadito che la soluzione alla difficile situazione del paese deve essere portata avanti dal popolo venezuelano con un processo inclusivo che faccia vincere l'interesse generale. "L'Ue invita tutte le parti interessate venezuelane a porre gli interessi della nazione al di sopra di tutte le altre considerazioni e ad avviare un processo di negoziazione credibile, rappresentativo e serio, come quello facilitato dalla Norvegia (processo di Oslo). (segue) (Brb)