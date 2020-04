Venezuela: Caracas condanna l'Ue per sostegno a piano Usa su governo di transizione (5)

- "L'Ue è pronta a contribuire, in particolare attraverso il gruppo di contatto internazionale, a un processo significativo e inclusivo verso il ripristino della democrazia e dello stato di diritto, attraverso elezioni presidenziali libere ed eque", ha aggiunto Borrell. "Parallelamente al nostro lavoro politico, siamo profondamente consapevoli della sofferenza della popolazione e continueremo e rafforzeremo la nostra assistenza al popolo venezuelano per aiutare a far fronte alla pandemia di coronavirus e ai numerosi bisogni umanitari precedentemente esistenti", ha concluso. (segue) (Brb)