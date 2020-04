Venezuela: Caracas condanna l'Ue per sostegno a piano Usa su governo di transizione (7)

- Oltre all'Ue, altri paesi europei hanno espresso singolarmente il loro sostegno alla proposta della Casa Bianca. È il caso del governo tedesco, che in un messaggio pubblicato sul profilo Twitter del ministero degli Esteri ha dichiarato di appoggiare "la proposta di un governo di transizione paritario in Venezuela per preparare le elezioni. Il consenso politico nel quadro del processo di Oslo è il modo giusto per risolvere la crisi. Per noi Guaidò rimane il presidente ad interim”. Una posizione che ha suscitato la pronta reazione di Caracas: secondo il ministro degli Esteri Arreaza, la Germania "ha consegnato da anni la sua politica estera a Washington". (segue) (Brb)