Messico: presidente Lopez Obrador, pronti 10 miliardi di dollari per affrontare il coronavirus

- Il Messico sarà in grado di attingere a circa 10 miliardi di dollari da vari fondi per alleviare l'impatto economico della pandemia di coronavirus: lo ha detto il presidente Andres Manuel Lopez Obrador. Si prevede che quest'anno il prodotto interno lordo messicano subirà una forte recessione a causa della crisi, e Lopez Obrador ha dichiarato che domani, 5 aprile, fisserà le "linee guida di base" di un piano per sollevare l'economia in un discorso alla nazione. "Siamo in grado di raccogliere in totale circa 250 miliardi di pesos (10 miliardi di dollari)", ha detto Lopez Obrador ai giornalisti durante una regolare conferenza stampa del governo. Lopez Obrador ha promesso di concentrare la sua risposta allo scoppio del coronavirus sull'aiuto ai poveri. (segue) (Mec)