Messico: presidente Lopez Obrador, pronti 10 miliardi di dollari per affrontare il coronavirus (3)

- Il presidente del Consejo coordinador empresarial (Cce), Carlos Salazar, ha parlato di un intervento della banca Nacional Financiera a sostegno delle pmi con problemi di credito, ma ha riportato il parziale veto alla proposta di impegni sul piano fiscale. "Nel mese di aprile no, ma si valuterà se per il mese di maggio o giugno si dovrà varare qualche misura di impegno fiscale". Lopez Obrador rimane convinto della necessità di non pregiudicare la stabilità dei conti - di per sé aggravati dal calo dei prezzi del petrolio - e che le risorse pubbliche debbano essere utilizzate per proteggere i salari. Il presidente della Concamin (Confederacion de Camaras Industriales), Francisco Cervantes, ha da parte sua riportato il "fermo no" di Lopez Obrador alla richiesta di creare nuovo debito per l'emergenza. (segue) (Mec)