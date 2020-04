Messico: presidente Lopez Obrador, pronti 10 miliardi di dollari per affrontare il coronavirus (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli effetti economici della crisi sanitaria sono stati oggetto - tra la fine di marzo e l'inizio di aprile - di numerose analisi di osservatori e autorità finanziarie. Il ministero delle Finanze ha drasticamente ridotto le stime di crescita del paese per il 2020, fissate ora da un massimo dello 0,1 per cento a un minimo del -3,9 per cento, contro la precedente forchetta che andava dall'1,5 al 2,5 per cento. La stima è parte del documento preliminare su cui si baserà l'esercizio contabile del 2021. Il ministero denuncia "il peggioramento del panorama economico globale", compiuto "in un periodo molto ridotto" e "in forma rapida e significativa". Per il 2121 ci si attende un rimbalzo fino a un intervallo compreso tra l'1,5 e il 3,5 per cento, nella speranza di un riavvio dell'attività sin dal terzo e quarto trimestre dell'anno in corso. (segue) (Mec)