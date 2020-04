Business news: Polonia, reddito disponibile in crescita nel 2019

- Il reddito disponibile medio mensile in Polonia ha raggiunto 1.819 zloty (398 euro) nel 2019. Lo riporta l'Ufficio centrale di statistica (Gus). Nel 2018 era pari a 1.693 zloty (370 euro). A febbraio il Gus aveva riferito che le retribuzioni medie in Polonia sono cresciute nell'ultimo trimestre del 2019 del 6,9 per cento rispetto allo stesso periodo del 2018. (Vap)