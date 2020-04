Business news: Romania, industria farmaceutica registrerà fatturato record nel 2020

- L'industria farmaceutica romena registrerà nel 2020 un fatturato record stimato a circa 14 miliardi di euro, nel contesto della domanda di farmaci e attrezzature sanitarie generata dalla pandemia di coronavirus. Lo rileva un'analisi condotta da KeysFin, uno dei più importanti fornitori romeni di soluzioni di business information. D'altra parte, secondo le stime della KeysFin, il calo annuale dell'economia nazionale sarà del 5-7 per cento. Tuttavia, l'industria farmaceutica, in crescita costante negli ultimi 10 anni, resterà uno dei settori avvantaggiati in questo periodo, assieme alla vendita al dettaglio di generi alimentari, l'IT&C, l'agricoltura o la distribuzione di energia, gas e acqua. In Romania sono registrati 170 produttori di farmaci e materiale farmaceutico, nonché 6.500 grossisti e rivenditori di simili prodotti. (Rob)