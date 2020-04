Business news: Slovenia, Banca centrale stima decrescita fino al 16 per cento a causa del coronavirus

- La Banca centrale slovena ha stimato che la pandemia da coronavirus potrebbe causare una decrescita annua del Pil di Lubiana dal 6 al 16 per cento. Secondo quanto riferisce il sito di informazione "Index", il calo dell'economia slovena potrebbe pertanto essere maggiore di quello riscontrato nel 2008. L'istituto centrale sloveno ha a ogni modo evidenziato che la decrescita del Pil e dell'occupazione "dipenderà dall'efficienza delle misure per contrastare la crisi che il governo ha inoltrato in procedura parlamentare sotto forma di un maxi emendamento e su cui è atteso il parere dell'aula nel corso di questa settimana". (Lus)