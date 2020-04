Business news: Serbia, misure anticrisi del governo mirano a preservare occupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo pacchetto di misure economiche per la ripresa dell'economia in Serbia mira principalmente a preservare l'occupazione, ridurre le perdite ma anche a migliorare la liquidità dell'intera economia. Lo ha dichiarato il ministro delle Finanze Sinisa Mali all'emittente "Rts". Mali ha così commentato le misure presentate in conferenza stampa per contenere le conseguenze dell'emergenza coronavirus. "Le misure che abbiamo messo a punto indicano quanto sia forte la Serbia dal punto di vista economico. Vogliamo sostenere la nostra economia e superare questa crisi con il minor numero di perdite possibile", ha affermato Mali, aggiungendo che si tratta di un importo totale di aiuti di 5,1 miliardi di euro. "La cifra è pari al 50 percento del nostro budget annuale e all'11 percento del nostro Pil", ha precisato Mali. (Seb)