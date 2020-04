Business news: Bosnia, rappresentante Fmi annuncia stanziamento 165 milioni di euro per sostenere la sanità e l'economia

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha messo a disposizione 165 milioni di euro per la Bosnia-Erzegovina, al fine di contrastare la crisi causata dalla pandemia da coronavirus. Lo ha detto il rappresentante residente dell'Fmi a Sarajevo Andrew Jewell in una dichiarazione riportata dal sito di informazione "Klix". Jewell ha affermato che "la cifra potrebbe anche salire e il tutto servirà per sostenere il paese nella lotta ai problemi nella sanità e nell'economia". L'Fmi, secondo Jewell, "vuole esprimere la propria solidarietà nei confronti del popolo della Bosnia-Erzegovina in questi tempi difficili". Jewell ha ribadito che la clausola valutaria della Banca centrale della Bosnia-Erzegovina (Cbbih) "rappresenta il pilastro della stabilità". (Bos)