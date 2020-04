Business news: Ucraina, linea di credito da Ue e Bers per piccole e medie imprese

- Piccole e medie imprese nell'Ucraina occidentale potranno beneficiare di una linea di credito fornita alla Banca di Lviv dall'Unione europea e dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers), del valore complessivo di 7,5 milioni di euro. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa "Unian", riprendendo quanto comunicato dalla Bers. Il prestito sarà disponibile nella valuta ucraina, la grivnia. I fondi sono forniti nel contesto dell'Accordo di libero scambio fra Ue e Ucraina, e verrà destinato in particolare alle imprese per ridurre i costi di gestione per lo sviluppo di componenti tecnologiche e l'ammodernamento dei processi di produzione. (Res)