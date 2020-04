Business news: Bielorussia, forniture petrolio da Odessa e Klaipeda saranno mantenute ad aprile

- Le forniture energetiche alla Bielorussia attraverso le navi cisterna in partenza dai porti di Odessa, in Ucraina, e Klaipeda, in Lituania, saranno mantenute. Lo ha dichiarato all’agenzia di stampa “Sputnik” il portavoce della compagnia petrolifera statale bielorussa Belneftekhim, Aleksander Tishchenko. “Le forniture energetiche saranno mantenute grazie all’utilizzo di navi cisterna nel corso del mese di aprile”, ha detto, aggiungendo che le autorità nazionali hanno in programma di “rifornire le raffinerie del paese con almeno un milione di tonnellate di petrolio il mese prossimo”. (Res)