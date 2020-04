Business news: Russia, Putin riceve presidente banca Veb

- Il presidente russo, Vladimir Putin, ha incontrato Igor Shuvalov, presidente della società statale di venture capital Veb.Rf. Lo riferisce l'ufficio stampa del Cremlino, secondo cui durante l’incontro sono stati discussi i risultati del lavoro della banca per il 2019 e le attività correnti. "Veb.rf (Vnesheconombank) non è solo una banca, ma principalmente un'istituzione di sviluppo", ha ricordato il capo dello Stato russo. "Il mandato di garantire la stabilità finanziaria di Veb.Rf è stato rispettato e, entro la fine del 2019, con il sostegno del governo e la cooperazione con l'Assemblea federale attraverso le modifiche alla legislazione di bilancio, abbiamo raggiunto l'obiettivo di un capitale sufficiente per la rendicontazione internazionale, in modo tale non solo di riuscire a pagare il debito estero, ma anche di partecipare attivamente all'agenda nazionale per lo sviluppo, che è stata determinata con i decreti presidenziali del maggio del 2018", ha dichiarato Shuvalov. "C'è abbastanza liquidità nei nostri conti e la nostra situazione attuale è assolutamente sana e regolare. Siamo fiduciosi che ora, non solo per quanto riguarda i progetti previsti per il 2019, parteciperemo ancora più attivamente ai lavori del governo per raggiungere gli obiettivi di sviluppo nazionale", ha aggiunto il presidente della società statale. (Rum)