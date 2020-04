Business news: Romania, Pirelli rimanda la ripresa della produzione di pneumatici a Slatina

- Pirelli rimanda la ripresa della produzione di pneumatici a Slatina, nel sud della Romania, e sta attualmente studiando il momento migliore per riprendere le attività. Lo ha annunciato la stessa compagnia con un comunicato. La fabbrica ha oltre quattro mila dipendenti ed è uno dei maggiori produttori di componenti per auto in Romania. Inizialmente, Pirelli ha annunciato che avrebbe interrotto la produzione tra il 23 e il 31 marzo, riprendendola il primo aprile. "A seguito delle nuove misure governative più restrittive introdotte nella lotta contro Covid-19, comprese le nuove restrizioni alla libertà di movimento, Pirelli ha prolungato la sospensione dell'attività della sua fabbrica a Slatina. La produzione non inizierà il primo aprile, come inizialmente annunciato. La società, per la quale la sicurezza dei dipendenti rimane una priorità, valuta la situazione per stabilire una nuova data di inizio", hanno affermato i rappresentanti della società. (Rob)