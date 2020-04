Business news: Turchia, il settore minerario punta a raggiungere esportazioni per 5 miliardi di dollari

- L'industria mineraria turca punta a raggiungere l'obiettivo di esportazione di cinque miliardi di dollari quest'anno. Lo ha dichiarato Aydlin Dincer, presidente dell'Associazione degli esportatori minerari di Istanbul (Imib), all'agenzia stampa governativa turca "Anadolu". Dincer ha affermato che il settore minerario nazionale ha le infrastrutture e il potenziale tecnologico e digitale per rispondere velocemente alla crescita della domanda quando la crisi globale scatenata dal coronavirus rientrerà. "Abbiamo cominciato bene nel 2020, con un obiettivo di crescita dell'economia turca al cinque per cento, una nuova e promettente legislazione mineraria e progressi nell'economia mondiale tali da permeter una crescita delle esportazioni in gennaio dell'8,6 per cento su base annuo, per un valore di 330 milioni di dollari", ha affermato Dincer. Questi ha riconosciuto il forte impatto negativo percepito a partire da febbraio a causa della diffusione del coronavirus in Cina, paese che assorbe il 31 per cento delle esportazioni minerarie turche. Il presidente della Imib ha spiegato che le esportazioni turche verso la Repubblica popolare hanno raggiunto gli 1,34 miliardi di dollari nel 2019, inclusi 695 milioni in pietre naturali; a marzo, le esportazioni di questi ultimi prodotti verso la Cina sono crollate del 68,29 per cento su base annua. Dincer ha apprezzato gli sforzi governativi per sostenere un settore chiave dell'economia nazionale, con esportazioni pari a 4,3 miliardi di dollari nel 2019 e forniture di materie prime fondamentali per il mercato interno. Dincer ha concluso sottolineando che la Turchia dispone sul proprio territorio del 90 per cento delle tipologie di minerali estratti globalmente e conta su una rete di export che include 197 paesi. (Tua)