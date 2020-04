Business news: Bosnia, Consiglio fiscale approva richiesta finanziamento offerto dal Fondo monetario internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio fiscale della Bosnia-Erzegovina ha approvato nel corso di una seduta telefonica la lettera d'intenti con cui Sarajevo chiede un sostegno del Fondo monetario internazionale (Fmi) dal valore di 165 milioni di euro. Lo ha riferito il sito di informazione "Klix" citando una nota del consiglio dei ministri centrale bosniaco. Nel documento si legge che "è stato constatato che la posizione fiscale in Bosnia è nettamente migliorata durante l'accordo precedente con l'Fmi, il che ha aperto un certo spazio fiscale per coprire i costi finora accumulati della lotta alla pandemia da coronavirus". Il consiglio, convocato dal premier Zoran Tegeltija, ha inoltre annunciato che il finanziamento "sarà usato per coprire l'aumento della richiesta del settore sanitario e per finanziare le misure per la stabilizzazione economica". E' inoltre atteso che "lo strumento per il finanziamento rapido avrà un ruolo da catalizzatore per il sostegno delle altre istituzioni finanziarie internazionale". (Bos)