Coronavirus: Prefetto di Taranto rinvia decisione su ex Ilva, il polo dell'acciaio verso lo stand-by (7)

- Secondo i sindacati nell’eventualità che all’ex Ilva, dove si incontrano oltre 12 mila lavoratori anche provenienti da altre regioni, si creasse un focolaio di Covid-19, si potrebbe creare un’ondata di panico e di abbandono del posto di lavoro. Una situazione che potrebbe causare un incidente rilevante nell’area a caldo. Questo rischio è condiviso dal presidente della Confindustria di Taranto, Antonio Marinaro. In linea generale e senza riferirsi alla situazione dell’ex Ilva di Taranto, il presidente di Federacciai, Alessandro Banzato, ha segnalato pochi giorni fa, con un comunicato, che soltanto in Italia l’industria dell’acciaio ha subito chiusure per l’emergenza coronavirus, a differenza dei competitor in Germania, in Francia o in altri paesi europei. Federacciai è l’organizzazione confindustriale che rappresenta le 130 aziende associate che realizzano e trasformano oltre il 95 per cento della produzione italiana di acciaio, per un valore in termini di fatturato di 40 miliardi e un peso occupazionale da 70 mila addetti, tra diretti e indiretti. (Rin)