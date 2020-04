Business news: Azerbaigian, export di oro salito del 35,1 per cento annuo nel primo bimestre del 2020

- Nel primo bimestre dell’anno, l'Azerbaigian ha esportato oro per un valore di 27,3 milioni di dollari, una quota superiore del 35,1 per cento rispetto al corrispondente indicatore registrato nel 2019. È quanto riferisce il rapporto sull’export del Centro di analisi per le riforme economiche e comunicazione. Il rapporto riporta che nel periodo gennaio-febbraio del 2019 il paese ha esportato oro per un valore di 20,2 milioni di dollari. Lo scorso anno l'Azerbaigian ha esportato oro per 172,4 milioni di dollari, il 46,1 per cento in più rispetto all'indicatore del 2018. (Res)