Business news: Romania, secondo Banca centrale superato il picco delle tensioni provocate dal coronavirus

- L'apice delle tensioni generate dalla crisi del coronavirus nei settori monetario, bancario e finanziario è stato superato. Lo ha detto il governatore della Banca Nazionale della Romania, Mugur Isarescu in un comunicato. Il governatore ha spiegato che la situazione si è stabilizzata dopo che, per parecchi giorni, si sono registrati consistenti prelievi di contanti ai bancomat. Isarescu ha spiegato che ci sono stati dei blocchi temporanei subito dopo la dichiarazione dello stato di emergenza. "Nel periodo 11-20 marzo, le banche hanno prelevato circa 900 milioni di euro in contanti dalla Banca centrale per coprire le necessità della popolazione e delle imprese, pari al doppio del livello registrato lo scorso dicembre nel periodo delle feste natalizie. Però, negli ultimi giorni, i prelievi sono calati significativamente e adesso le istituzioni di credito possono assicurare i contati necessari per effettuare pagamenti e alimentare i bancomat", si legge nel comunicato. (Rob)