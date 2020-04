Business news: indagini Vtb Capital, consumo acciaio in Russia potrebbe diminuire del 25 per cento

- I produttori di acciaio in Russia potranno avvertire l'effetto delle restrizioni legate al coronavirus già ad aprile. È quanto emerge da un rapporto della società di investimento russa Vtb Capital, parte dell'omonimo gruppo a controllo statale. Di conseguenza, il calo del consumo di acciaio nel paese tra aprile e maggio potrebbe raggiungere il 25 per cento, secondo le analisti citate dal quotidiano "Vedomosti". Nel gennaio 2020, questo indicatore è cresciuto del 12 per cento su base annua, mentre a febbraio la crescita è rallentata al 5 per cento. (Rum)