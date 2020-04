Business news: Gazprom, riprese forniture gas alla Cina tramite gasdotto Potere della Siberia

- La compagnia russa Gazprom ha ripreso le forniture di gas destinate alla Cina attraverso il gasdotto Potere della Siberia dopo aver effettuato dei lavori di manutenzione all’infrastruttura. Lo riferisce la stessa Gazprom in una nota, secondo cui le forniture di gas ai consumatori cinesi sono riprese e stanno funzionando regolarmente. Le attività di manutenzione sono iniziate il 16 marzo, in accordo con l’azienda cinese Cnpc. Gazprom e Cnpc hanno firmato un accordo sulle forniture di gas alla Cina attraverso la rotta orientale a maggio del 2014. Le consegne di gas russo alla Cina tramite il gasdotto Potere della Siberia sono iniziate all'inizio dello scorso dicembre. Nel 2020, Gazprom ha pianificato di fornire sino a 5 miliardi di metri cubi di gas in Cina, nel 2021 sino a 10 miliardi e nel 2022 sino a 15 miliardi. La società intende raggiungere una capacità massima di 38 miliardi di metri cubi entro il 2025. (Rum)