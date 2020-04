Turchia: coronavirus, Erdogan ordina isolamento per 15 giorni di 30 città

- La Turchia predisporrà l’isolamento per 15 giorni di 30 delle sue principali città, vietando ai cittadini di età inferiore ai 20 anni di lasciare le proprie abitazioni, per arginare l'ulteriore diffusione del coronavirus. Lo ha dichiarato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, in un discorso trasmesso in diretta televisiva. La Turchia ha registrato 2.786 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, portando il totale a 20.921. Il bilancio delle vittime è aumentato a 425. "L'isolamento è fondamentale, ma vediamo violazioni. Ecco perché dobbiamo procedere dall'isolamento volontario a quello obbligatorio. A partire da questa notte, l'uscita e l'ingresso in 30 grandi saranno vietati per 15 giorni. Ai minori di 20 anni è vietato camminare per strada e tutti coloro che frequentano luoghi pubblici dovrebbero indossare le mascherine", ha dichiarato Erdogan.(Res)