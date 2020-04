Coronavirus: nuova circolare del ministero della Salute, criteri di priorità su tamponi

- E' stata diffusa oggi una nuova circolare del ministero della Salute per fare chiarezza sulle modalità per effettuare tamponi per ricercare il coronvirus. Nel testo viene specificato che "considerando la rapida evoluzione epidemiologica della pandemia, e la disponibilità limitata di test a livello internazionale, seguendo le raccomandazioni pubblicate a livello internazionale dalla commissione europea e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità è necessario adattare una strategia che individui priorità per l'esecuzione dei test diagnostici per Sars-CoV-2". Infatti "un elemento critico è rappresentato dalla ripetuta segnalazione di carenze nella disponibilità di reagenti necessari per l'esecuzione di questi test, che potrebbe in futuro acuirsi vista l'elevata domanda internazionale".Nella nuova circolare vengono inoltre riportati i "criteri di priorità" da seguire "in caso di necessità, ad esempio per l’accumularsi di campioni da analizzare con ritardi nella risposta, carenza di reagenti, impossibilità di stoccaggio dei campioni in modo sicuro, sovraccarico lavorativo del personale di laboratorio". Tra questi, si legge nel testo, figurano oltre ai "pazienti ospedalizzati con infezione acuta respiratoria grave" e a tutti i "casi di infezione respiratoria acuta ospedalizzati o ricoverati nelle residenze sanitarie assistenziali e nelle altre strutture di lunga degenza", anche gli "operatori sanitari esposti a maggior rischio (compreso il personale dei servizi di soccorso ed emergenza, il personale ausiliario e i tecnici verificatori), per tutelare gli operatori sanitari e ridurre il rischio di trasmissione nosocomiale; gli operatori dei servizi pubblici essenziali sintomatici, anche affetti da lieve sintomatologia per decidere l’eventuale sospensione dal lavoro; operatori, anche asintomatici, delle Rsa e altre strutture residenziali per anziani)".Il ministero specifica anche che "qualora in aree con diffusa trasmissione di Covid-19 la capacità di laboratorio non consenta di effettuare le analisi diagnostiche" andrà valutata "la possibilità di ampliare ulteriormente il numero di laboratori aggiuntivi identificati dalle Regioni e coordinati dai laboratori di riferimento regionali, considerando la possibilità di utilizzare laboratori mobili o drive-in clinics, consistenti in strutture per il prelievo di campioni attraverso il finestrino aperto dell’automobile su cui permane il paziente". Nella circoalere si fa anche presente che secondo la Commissione europea, "queste strutture permettono di ridurre il rischio di infezione al personale sanitario o ad altri pazienti"."Per i pazienti che presentano ancora sintomi e che sono stati già confermati positivi non devono essere sottoposti ad ulteriori test diagnostici per Covid-19 fino al momento della guarigione clinica - si legge nel testo - che deve essere supportata da assenza di sintomi e tampone naso-faringeo ripetuto due volte a distanza di almeno 24 ore e risultati negativi". Si ribadisce, inoltre, che "nei laboratori autorizzati per le analisi dei tamponi, la presentazione di campioni afferenti a personale sanitario dovrà ottenere priorità assoluta e la comunicazione del risultato dovrà avvenire in un arco di tempo massimo di 36 ore".(Rin)