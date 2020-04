Coronavirus: Pd Campidoglio, da governo e Regione Lazio fondi, da Raggi bandi sbagliati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal governo e dalla Regione Lazio "più di 60 milioni di aiuti a famiglie e imprese romane. Da giunta Raggi solo annunci e bandi sbagliati. Dal M5s in Campidoglio solo polemiche per nascondere evidenti incapacità. Delle chiacchiere, chi ha bisogno non se ne fa nulla", lo scrive in un tweet il gruppo del Pd capitolino. (Rer)