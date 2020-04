Coronavirus: giovedì alla Camera audizione ministro Manfredi

- Giovedì 9 aprile, alle ore 15, presso la sala del Mappamondo di palazzo Montecitorio, la commissione Cultura svolge l'audizione in videoconferenza, del ministro dell'Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, sulle iniziative di competenza del suo dicastero per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in corso. Lo riferisce la Camera in una nota. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. (Com)