Coronavirus: Prefetto di Taranto rinvia decisione su ex Ilva, il polo dell'acciaio verso lo stand-by

- Il prefetto di Taranto, Demetrio Martino, ha deciso di rimandare la decisione sulla chiusura dello stabilimento ex Ilva di Taranto. L’ordinanza prefettizia del 26 marzo, che ha finora consentito una continuazione, anche se con volumi ridotti, della produzione, scade stanotte a mezzanotte e nella giornata odierna avrebbe dovuto essere prorogata o sostituita da altra disposizione. La decisione, apprende "Nova" da sue fonti, dovrebbe essere rimandata a domani. L’ipotesi più accreditata, a proposito della nuova ordinanza, resta quella che il Prefetto voglia consentire la ripresa della commercializzazione dei prodotti in stoccaggio, ma anche limitare al minimo l’attività dell’area a caldo attraverso la messa in stand by dell’impianto, sospendendo la lavorazione di nuovi prodotti. (segue) (Rin)