Business news: Kazakhstan, calo prezzi petrolio causerà contrazione economica dello 0,9 per cento

- L'economia del Kazakhstan si contrarrà quest'anno dello 0,9 per cento a fronte del ribasso dei prezzi e della produzione di petrolio. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Ruslan Dalenov, nel corso di una riunione del governo. In questo contesto, ha aggiunto Dalenov, il governo sarà costretto ad attingere più fondi dal fondo sovrano. Le stime di produzione si attestano ora a 86 milioni di tonnellate di petrolio nel 2020, in calo rispetto alle stime precedenti di 90 milioni di tonnellate. (Res)